بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يتفاعل مع العرضة السعودية في حفل استقبال أهالي حائل
تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، مع العرضة السعودية في حفل استقبال أهالي حائل اليوم الأربعاء.
وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غد الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل .
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يتفاعل مع العرضة #السعودية في حفل استقبال أهالي #حائل#الإخبارية#حائل_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/PxSL2qV2dI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله خادم البيتين الشريفين اينما حل ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 56 دقيقة
تستاهل الوالمه والثانيه تقفاه ,,,
,, حياكم الله وبياكم في بلدكم ، بين اهل الجود والكرم والوفاء .. ياهلاااااااااااا ,,