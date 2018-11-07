بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يتفاعل مع العرضة السعودية في حفل استقبال أهالي حائل

علي العنزي(صدى):

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، مع العرضة السعودية في حفل استقبال أهالي حائل اليوم الأربعاء.

وشرف خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غد الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل .