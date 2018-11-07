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بالفيديو.. ولي العهد لأهالي القصيم: اللى ما فيه خير لأهله ما فيه خير لديرته ووطنه

بالفيديو.. ولي العهد لأهالي القصيم: اللى ما فيه خير لأهله ما فيه خير لديرته ووطنه
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لـ سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان “- حفظه الله – ، خلال زيارته لعدد من أهالي القصيم، وهو ينقل مقولة والده خادم الحرمين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – : ” اللي مافيه خير لأهله ما فيه خير لديرته ووطنه ” .

هذا وأظهر ” الفيديو ” ، سمو ولي العهد خلال حديثه مع عدد من أهالي القصيم بالمجلس أثناء زياته لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة.


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