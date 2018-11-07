أمير حائل: المنطقة تفخر اليوم وتسعد بلقاءً كريم لقائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته ونظرته الثاقبة

حائل(صدى):

رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في زيارتهما الميمونة لمنطقة حائل .

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك وسمو ولي عهده الأمين لمناطق المملكة ومنها منطقة حائل هي زيارة مباركة يلتقي بها أبناء شعبه الأوفياء الذين يبادلونهما الحب بالحب والوفاء بالوفاء في مشهد لا مثيل له إلا في هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الوفي .

وأشار إلى أن المنطقة تفخر اليوم وتسعد بلقاءً كريم لقائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته ونظرته الثاقبة – حفظه الله – ، وقال ” هاهو اليوم يواصل خطواته المباركة وتتشرف منطقة حائل بزيارة كريمة يدشن خلالها مشاريع تنموية ويضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تعود بالفائدة على الوطن والمنطقة وأهلها .

ولفت سمو أمير منطقة حائل النظر إلى أن صور الوحدة القوية بين الشعب والقيادة تترجمها مشاعر أبناء الوطن العفوية ، وهي رسالة مباشرة لكل من أراد استهداف وحدة الوطن وأمنه .

ورفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم الأهالي أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذا الدعم السخي والرعاية الحانية والوقفة الداعمة لأبناء منطقة حائل ولأجيالها القادمة عبر تأسيس صلب لمرحلة تنموية شاملة وفق رؤية المملكة 2030 ، داعياً الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء والطمأنينة.