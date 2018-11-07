الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في الرياض والقصيم

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للتربة، وقد تؤدي إلى السيول.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الحالة تشمل منطقة الرياض (رماح- المجمعة- حريملاء- المزاحمية- الدوادمي- عفيف- الزلفي- الخرج- القويعية- الأفلاج- السليل- وادي الدواسر والأجزاء المجاورة).

وأضافت أنه يشمل أيضًا منطقة القصيم (بريدة- عنيزة- الرس- البكيرية- المذنب- عقلة القصور والأجزاء المجاورة)، مؤكدة أن هذه الحالة ستبدأ اليوم في تمام الساعة 10 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 10 صباحًا، في كلًا من المنطقتين.