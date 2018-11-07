شاهد.. إلهان عمر تحتفل بفوزها فى انتخابات الكونجرس بطريقتها الخاصة

مقديشو(صدى):

احتفلت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بفوزها بمقعد فى الكونجرس الأمريكى عن طريق أداء رقصة صومالي برفقة مؤيديه خلال مؤتمر إعلان فوزها.

وأوضحت إلهان بأنها أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد فى مجلس النواب وأول امرأة مسلمة أفريقية تفوز فى انتخابات الكونجرس، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين فى الكونجرس فى إشارة لزميلتها فلسطينية الأصل رشيدة طليب.

الجدير بالذكر أن إلهان عمر فازت بمقعد ولاية مينيسوتا لتحتفظ بالمقعد للحزب الديمقراطى، حيث كان المقعد فى الدورة السابقة يشغله كيث إلسون المسلم أيضا، وجاء فوزها على الجمهورية جينفر زيلنسكى بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.