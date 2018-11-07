شاهد.. إلهان عمر تحتفل بفوزها فى انتخابات الكونجرس بطريقتها الخاصة
احتفلت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بفوزها بمقعد فى الكونجرس الأمريكى عن طريق أداء رقصة صومالي برفقة مؤيديه خلال مؤتمر إعلان فوزها.
وأوضحت إلهان بأنها أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد فى مجلس النواب وأول امرأة مسلمة أفريقية تفوز فى انتخابات الكونجرس، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين فى الكونجرس فى إشارة لزميلتها فلسطينية الأصل رشيدة طليب.
الجدير بالذكر أن إلهان عمر فازت بمقعد ولاية مينيسوتا لتحتفظ بالمقعد للحزب الديمقراطى، حيث كان المقعد فى الدورة السابقة يشغله كيث إلسون المسلم أيضا، وجاء فوزها على الجمهورية جينفر زيلنسكى بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.
Ilhan dancing to Somali song Dirgax. pic.twitter.com/8pLy2oca52
— Mukhtar M. Ibrahim (@mukhtaryare) November 7, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 1 ساعة
شكليات ليس إلا ..
,, فقط لذر الرماد في العيون ، لا لها ولا للأخرى الفلسطينيه ، اي موقع من القرار ,,
,, إلا القرارات التي ضد العرب والمسلمين ، سيقدمون إحدى هاتين الإمعتين ، لتبنيه وإعلانه ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2835 ] نشر منذ 8 دقائق
اصلا امريكا كلها تجميع من
جميع الاعراق…..
وسكانها الاصليين الهنود الحمر وبعض
القبائل المهجرة الان في البرازيل والمكسيك