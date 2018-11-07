كارينيو: لم نخرج من البطولة العربية وسنعمل على التأهل من الجزائر

ماجد محمد(صدى):

علق كارينيو مدرب فريق النصر، على خسارة الفريق أمام مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، قائلًا لم نخرج من البطولة العربية وسنعمل على التأهل من الجزائر.

وأضاف : اللاعبين في حاجة إلى فوز لاستعادة روح الفريق، مؤكدًا أن مباراتا الفيحاء والأهلي أثرت سلباً في الظهور عربياً.

وتابع : الجهاز الفني قادر على إخراج اللاعبين من الحالة الذهنية السيئة.

وفاز فريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء، على فريق النصر بهدف مقابل لاشئ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.

والجدير بالذكر يلتقى الفريقان يوم ٢٨ نوفمبر لقاء الاياب في الجزائر.