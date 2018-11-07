شاهد .. لحظة قتل نمر بعد هجومه على صيادين

الأربعاء 7
نوفمبر
هذا مثل حال المسلمين. تُحتل أراضينا، وتُنهَب ثرواتنا، وإن قاومنا ذالك العيش يطلقون علينا الرصاص “لأننا هاجمناهم” . وهنا اللصيادين جاو الي ديرة النمر وقتلوه لأنه هاجم الصيادين. إقراو العنوان. كأن القتل كان تعزيرا له بَعْدَ هجومه علي الصيادين. يعني يستاهل القتل هذا المهاجم المتمرد علي الصيادين.
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abdul[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مثل حال المسلمين. تُحتل أراضينا، وتُنهَب ثرواتنا، وإن قاومنا ذالك العيش يطلقون علينا الرصاص “لأننا هاجمناهم” . وهنا اللصيادين جاو الي ديرة النمر وقتلوه لأنه هاجم الصيادين. إقراو العنوان. كأن القتل كان تعزيرا له بَعْدَ هجومه علي الصيادين. يعني يستاهل القتل هذا المهاجم المتمرد علي الصيادين.