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شاهد .. لحظة قتل نمر بعد هجومه على صيادين




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا مثل حال المسلمين. تُحتل أراضينا، وتُنهَب ثرواتنا، وإن قاومنا ذالك العيش يطلقون علينا الرصاص “لأننا هاجمناهم” . وهنا اللصيادين جاو الي ديرة النمر وقتلوه لأنه هاجم الصيادين. إقراو العنوان. كأن القتل كان تعزيرا له بَعْدَ هجومه علي الصيادين. يعني يستاهل القتل هذا المهاجم المتمرد علي الصيادين.

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