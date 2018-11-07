بالفيديو.. عمر هوساوي: افتقدنا إلى الجرأة في تهديد مرمى الخصم

نواف السالم(صدى):

علق لاعب فريق نادي النصر عمر هوساوي، على خسارة الفريق أمام مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء.

وقال اللاعب خلال مشاركته على قناة أبو ظبي الرياضية : افتقدنا إلى الجرأة في تهديد مرمى الخصم، مضيفًا : علينا الوقوف على أقدامنا بعد هذه الكبوة”

وفاز فريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء، على فريق النصر بهدف مقابل لاشئ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.

والجدير بالذكر يلتقى الفريقان يوم ٢٨ نوفمبر لقاء الاياب في الجزائر.