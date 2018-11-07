نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن.. المستشار الخاص والمشرف العام يرعى جائزة عجلان واخوانه للتفوق العلمي

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، رعى معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، مساء اليوم ، جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي في نسختها الرابعة على التوالي، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقبال معاليه ، فور وصوله مقر الحفل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “عجلان وإخوانه” عجلان العجلان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “عجلان وإخوانه” محمد العجلان، والمدير التنفيذي لمجموعة “عجلان وإخوانه” فهد العجلان.

وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لما توليه قيادة هذه البلاد المُباركة وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، من اهتمام بالغ للعِلم والتفوق، فيما تعتبر جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي، أنموذجًا يُحتذى به على صعيد الجوائز العِلمية التي يتم تقديمها للطلاب المتفوقين، بهدف تحفيزهم على الإبداع والتميز على كافة الأصعدة.

واحتفلت أسرة العجلان والعيد مساء اليوم بتفوق 198 طالبًا وطالبة من أبناء الأسرة، منهم 7 طلاب متفوقين في مرحلة الماجستير (6 طلاب وطالبة واحدة)، و15 طالبًا خريجاً في مرحلة البكالوريوس (5 طلاب و10 طالبات).

وبلغ مجموع من كرّمتهم جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي في نسخها الأربع أكثر من 800 طالبًا وطالبة، وهو التكريم الذي ساهم في زيادة مستوى حرصهم واهتمامهم على الاستمرار في التفوق بمختلف الجوانب العلمية لمن واصل دراساته العليا، والعملية لمن فضّل الاتجاه إلى النواحي الوظيفية بمختلف المجالات، هذا بالإضافة إلى تكريم حافظي كتاب الله الكريم خلال النسخ الماضية.

وتضم الجائزة 4 مستويات هي: جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي، وجائزة الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان للدكتوراه والماجستير، وجائزة وضحى بنت ناقي الهذلي للطالبات المتفوقات في الدكتوراه والماجستير، وجائزة الشيخ سعد بن عبدالعزيز العجلان رحمه الله للقرآن الكريم.

من جهتهم، عبّر الطلاب المتفوقون عن عظيم امتنانهم وبالغ سعادتهم بالحفل الذي توّج برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مقدمين في الوقت ذاته وافر الشكر للقائمين على الجائزة ولجانها على كافة المستويات.

وثمّن الطلاب المتفوقون لعجلان وإخوانه الخطوة المباركة في تكريم أبناء الأسرة المتفوقين، والاستمرار في تشجيع الطلاب على التفوق، مؤكدين أن جائزة عجلان وإخوانه للتفوق العلمي، تحفز أبناء الأسرة على أن يكونوا لبِنات صالحة، ونبت مبارك في أرض الوطن، يكبرون على حبه والوفاء له، موضحين أن التكريم يحفزهم على استمرار التفوق وأن يكونوا قدوة صالحة في مجتمعهم.

يذكر أن الحفل الذي يقام في عامه الرابع على التوالي، تضمن فيلماً تعريفياً بالجائزة، وأوبريتاً وطنياً كما جرت فيه مراسم تكريم للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى تكريم لجان الجائزة.