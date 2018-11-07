تنافس سعودي مصري لضم لاعب العين الاماراتي

ماجد محمد(صدى):

تدرس إدارة نادي العين الاماراتي عدة عروض من أندية سعودية، لضم المصري حسين الشحات في شهر يناير المقبل.

كما أظهر مسؤولو النادي الأهلي المصري، اهتمامًا للتعاقد مع حسين الشحات في الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن حسين الشحات كان قد انتقل من صفوف مصر للمقاصة إلى العين الإماراتي ليتألق مع الفريق الذي قد يصطدم بالأهلي في كأس العالم للأندية حال فوز الأحمر باللقب الإفريقي واجتياز الفريق الإماراتي الدور التمهيدي في مونديال الإمارات.