قائد الحوثيين يرفض السلام ويعترف بانكسار قواته على جبهات القتال
سخر عبد الملك الحوثي قائد ميليشيات الحوثيين الإرهابية في اليمن، من الدعوات الأمريكية بسرعة حلول السلام بين كافة الأطراف في اليمن وإنهاء الحرب في خلال 30 يومًا.
وأشار إلى رفضه للسلام، على الرغم من اعترافه، بانكسار قواته وتعرّضها لخسائر فادحة على مختلف جبهات القتال.
وأوضح في خلال خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الميليشيات، اليوم الأربعاء، أن الجميع معنيون بالصمود والثبات، وأي اختراق للعدو لا يعني نهاية المعركة، بل يعني أن التحرك والقتال أصبحا أوجب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57968 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلكه وجنب المسلمين المستضعفين شره ، ياحي ياقيوم ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 19513 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم دمره ومن معه واهلكهم عن بكرة ابيهم
صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزيرة الخارجية الامريكي قال يجي ان توقف الحرب خلال ٣٠ يوم كفاية حروب وقتل.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2483 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم عليك بعبد الملك الحوثي وأعوانه ومن ساندهم ودعمهم ووقف معهم وآزرهم:-
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا…
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن يعتبر…
اللهم احرمهم النوم والراحة واجعل حياتهم جحيماً حيث ماوجدوا وكانوا…
اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اطمس أعينهم عنا وعن بلادناوخذهم أخذ عزيز مقتدر واهزمهم واهلك أشياعهم.
اللهم من اراد بناشرا أو سعى ورائنا أو كاد لنا كيد ولبلادنا ومقدساتنا :-أسألك اللهم أن تطل عمره وفقره وأن تعرضه للفتن وأعم بصره وبصائره واجعل مهلكه في نفس ما يكيد ويمكر لنابه.
اللهم آمين..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2483 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عليك بعبد الملك الحوثي وأعوانه ومن ساندهم ودعمهم ووقف معهم وآزرهم:-
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا…
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن يعتبر…
اللهم احرمهم النوم والراحة واجعل حياتهم جحيماً حيث ماوجدوا وكانوا…
اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اطمس أعينهم عنا وعن بلادناوخذهم أخذ عزيز مقتدر واهزمهم واهلك أشياعهم.
اللهم من اراد بناشرا أو سعى ورائنا أو كاد لنا كيد ولبلادنا ومقدساتنا :-أسألك اللهم أن تطل عمره وفقره وأن تعرضه للفتن وأعم بصره وبصائره واجعل مهلكه في نفس ما يكيد ويمكر لنابه.
اللهم آمين..