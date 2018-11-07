قائد الحوثيين يرفض السلام ويعترف بانكسار قواته على جبهات القتال

فهمي محمد(صدى):

سخر عبد الملك الحوثي قائد ميليشيات الحوثيين الإرهابية في اليمن، من الدعوات الأمريكية بسرعة حلول السلام بين كافة الأطراف في اليمن وإنهاء الحرب في خلال 30 يومًا.

وأشار إلى رفضه للسلام، على الرغم من اعترافه، بانكسار قواته وتعرّضها لخسائر فادحة على مختلف جبهات القتال.

وأوضح في خلال خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الميليشيات، اليوم الأربعاء، أن الجميع معنيون بالصمود والثبات، وأي اختراق للعدو لا يعني نهاية المعركة، بل يعني أن التحرك والقتال أصبحا أوجب.