رئيس المنظمة العربية للسياحة يزور كهوف شدا وذي عين التراثية

فيصل العنزي(صدى):

زار رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر الشهري كهوف شدا الاسفل بمنطقة الباحة وكذلك قرية ذي عين التراثية وذلك خلال زيارته لمنطقة الباحة حيث اطلع على كهوف شدا وأبرز ما تحتويه، وكيف كانت حياة الأجداد في هذه القرى وأشاد رئيس المنظمة بماشاهده في جبل شدا الأسفل الواقع في محافظة المخواة بمنطقة الباحة والذي أحد أجمل المعالم السياحية في المملكة وربما في الشرق الأوسط، وذلك لما يتميز به من تشكيل جيولوجي فريد يتمثل في وجود كهوف ومغارات نقش عليها رسوم وكتابات ثمودية يرجع تاريخها إلى 3000 عام.

حيث تتميز تلك الكهوف والمغارات بتشكيلاتها الجغرافية الفريدة، فهي عبارة عن تجويات واسعة داخل الصخور الجرانيتية التي اتخذها الإنسان القديم مسكناً له، كما تسمى بالدحول التي تنشأ في الأراضي ذات الصخور الرسوبية مما أكسبها تفرداً مميزاً قل أن تجد مثيله.

وقد أشاد ” الفهيد ” بقرية ذي عين الأثرية حيث ذكر أنه تاريخاً زاهراً ومستقبلاً سياحياً واستثماريا مشرقاً ، مُشيداً بجهود أهالي القرية على تعاونهم وحرصهم في إبقاء معالم التراث على ما كانت عليه القرية

وأشاد رئيس المنظمة في ختام جولته بجهود سمو امير المنطقة على دعم السياحة والتراث بالمنطقة وكذلك جهود سمو رئيس الهيئة على دعم المنطقة والاهتمام بمجال السياحة والتراث وجهود الاهالي والمجامع المحلي وحرصهم على إبقاء معالم التراث على ما كانت عليه وكذلك جهود فرع هيئة السياحة على الاهتمام بالمواقع التراثية والاثرية.