رجل أعمال يرفع دعوى قضائية لتغيير عمره.. والسبب مثير

امستردام(صدى):

رفع رجل أعمال الهولندي دعوى قضائية ضد السلطات في بلاده، لرفضها تغيير سنّه ليصبح 49 عاما، بدلا من 69 عاما.

وتفصيلا؛ يرغب رجل الأعمال المتقاعد في تغيير عمره حتى يتمكن من العودة إلى عمله، والتعرف إلى المزيد من النساء بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويقاضي رجل الأعمال، الخبير في المساعدة الذاتية، السلطات المحلية في بلاده، بعد رفضهما تعديل سنّه بالوثائق الرسمية، وتغيير تاريخ ميلاده من 11 مارس 1949، إلى 11 مارس 1969.

وعلق قائلا إنه إذا كان مسموحا للمتحولين جنسيا بتغيير نوعهم، فيجب السماح له بأن يحصل على عمر جديد، خاصة أنه يشعر فعليا بكونه أصغر عشرين عاما مما هو مسجل في صحفه الرسمية، كما أجرى فحوصات طبية أظهرت أن عمره البيولوجي 45 عاما.

وتابع : ” إذا كان عمري 49 سنة، فيمكنني شراء منزل جديد، وقيادة سيارة مختلفة، وستتاح أمامي الكثير من فرص العمل، كما أنني عندما أحاول التعرف إلى النساء، وأقول إن عمري 69 عاما، فإنني لا أتلقى ردا منهن “، مضيفا أنه يتعرض للتمييز بسبب عمره.