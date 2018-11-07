شمس الكويتية: اللي يبي يطلع من حياتي يلبس جاكيت الجو بارد

أماني الغامدي(صدى):

” اللي يبي يطلع من حياتي، يلبس جاكيت الجو بارد “، وجهت الفنانة شمس الكويتية هذه الرسالة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” لمن يريدون مغادرة حياتها.

وتفاعل مع التغريدة، الكثير من محبيها ومتابعيها، الذين أشادوا بها، وعبروا عن إعجابهم الشديد بهذا التعليق الساخر.

يذكر أن آخر أعمال شمس، هو كليب أغنية ” وعيت من جنوني ” ، وهي باللهجة اللبنانية، وشاركها في جزء منها صديقها محمد عبد العظيم، وصورتها تلبية لمطالب الكثير من محبيه، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على ” يوتيوب ” .