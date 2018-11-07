بالصور.. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة ” الفيصلي “

نواف السالم(صدى):

أختتم فريق نادي الشباب، اليوم الأربعاء، تدريباته المسائية على ملعب ” الرديف ” بقيادة الروماني مدرب الفريق ” ماريوس سوموديكا ” بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ ” خالد البلطان ” ، وذلك استعدادًا للقاء نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

واستهل المدرب حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء، تسخين، ولياقية خفيفة بقيادة مدرب الياقة ” ماركال ” ، ثم خضع اللاعبين بعدها إلى تدريبات ترفيهية خفيفة، وتطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها على جاهزيتهم للقاء.