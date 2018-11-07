بالصور.. مولودية الجزائر يفوز على النصر ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية

ماجد محمد: تصوير:محمد السعران(صدى):

فاز فريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء، على فريق النصر بهدف مقابل لاشئ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.

وأحرز وليد دراجة لاعب مولودية الجزائر الهدف في الدقيقة 61 من تسديدة قوية، قابلها من عرضية زميله.

والجدير بالذكر يلتقى الفريقان يوم ٢٨ نوفمبر لقاء الاياب في الجزائر.

وكان المدير الفني للنصر الأوروغوياني ” كارينيو ” استبعد المحترف المغربي حمد الله من قائمة الأصفر في البطولة بداعي الإصابة واستعان باللاعب محمد السهلاوي لقيادة خط الهجوم.