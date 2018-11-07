بالصور.. مولودية الجزائر يفوز على النصر ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية
فاز فريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء، على فريق النصر بهدف مقابل لاشئ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.
وأحرز وليد دراجة لاعب مولودية الجزائر الهدف في الدقيقة 61 من تسديدة قوية، قابلها من عرضية زميله.
والجدير بالذكر يلتقى الفريقان يوم ٢٨ نوفمبر لقاء الاياب في الجزائر.
وكان المدير الفني للنصر الأوروغوياني ” كارينيو ” استبعد المحترف المغربي حمد الله من قائمة الأصفر في البطولة بداعي الإصابة واستعان باللاعب محمد السهلاوي لقيادة خط الهجوم.
مؤدب[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
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دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1324 ] نشر منذ 2 ساعتين
Félicitations pour mca 😘🇩🇿😘🇩🇿😘🇩🇿
Nous sommes les champions🇧🇬💪🏻✌🏼✌🏼✌🏼
Bonne chance pour nasr✋☺
alfahd42[ عدد التعليقات: 19513 ] نشر منذ 2 ساعتين
من عرفت ان السهلاوي بيلعب وانا غاسل يدي
لعب الشباب ولا تلعب السهلاوي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤدب هذا كل تعليقاته تنقيط ههههههه مبروك الأخت دهـر⏳ بالتوفيق للنصر بنفوز عليكم بالجزائر😊😊😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11284 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك دهر❤😘هاردلك للنصروايه☺
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3292 ] نشر منذ 1 ساعة
مبرووووك لمولودية الجزائر😘🎩
دراجه 🚲مهو سهل سجل هدف خوووافي😂
هاردلك ﻷخونا alfahd42😘
بوقف الطقطقه عشانك😊
اسبوع مطر وخير وفرحات😂😂😂
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1324 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبارك فيك اخ ابو محمد
اللّه يبـارك بعمرك جوجو😘😘😘نفوز عليكم بالجزائر ثلاثة صفر😁✌