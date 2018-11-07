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النيابة العامة تحذر من تعريض الأطفال أثناء الأمطار

النيابة العامة تحذر من تعريض الأطفال أثناء الأمطار
علي القحطاني(صدى):

أكدت ‏‎النيابة العامة أن ‎الأمطار والسيول تشكل خطراً يهدد حياة ‎الإنسان ، مبينة إنه يوجب حماية الأطفال ، من بيئة قد تعرضهم للخطر.

وأضافت أن ‎مجاري الأودية والمستنقعات من مناطق الخطر التي يجب الابتعاد عنها ، ويعد التسبب في تعريضهم لذلك ، من صور ‎الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة.

جاء ذلك خلال تغريدة للنيابة العامة تضمنت: ” يعد إيذاء أو اعمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي التسبب في انقطاعه عن التعليم وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر وسوء معاملته ” .


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