النيابة العامة تحذر من تعريض الأطفال أثناء الأمطار
أكدت النيابة العامة أن الأمطار والسيول تشكل خطراً يهدد حياة الإنسان ، مبينة إنه يوجب حماية الأطفال ، من بيئة قد تعرضهم للخطر.
وأضافت أن مجاري الأودية والمستنقعات من مناطق الخطر التي يجب الابتعاد عنها ، ويعد التسبب في تعريضهم لذلك ، من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة.
جاء ذلك خلال تغريدة للنيابة العامة تضمنت: ” يعد إيذاء أو اعمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي التسبب في انقطاعه عن التعليم وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر وسوء معاملته ” .
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