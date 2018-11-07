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بالصور.. تعرف على إحدى إصدارات العملة الورقية في عهد الملك فيصل

بالصور.. تعرف على إحدى إصدارات العملة الورقية في عهد الملك فيصل
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إحدى إصدارات العملة الورقية في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وظهرت العملة التي نشرتها اللجنة من فئة خمسة ريالات، وتعود إلى عام 1387، ويتوسط العملة في الوجه صورة تمثل مبنى مطار الظهران، وفي الظهر صورة تمثل ميناء الدمام البحري وشعار المملكة بالركن الأيمن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57947 ] نشر منذ 19 دقيقة

رجمك الله ياابو عبد الله ,, آمين ,,

,, ياوجه العز والخير بوجهك ، ياما للجنه ,, آمين ,,

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