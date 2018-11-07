بالصور.. 4 شباب يخطفون قاصرات ويجبروهن على تناول مخدر لاغتصابهن

لندن(صدى):

سرق 4 شباب سيارة من أمام منزل رعاية الأطفال، في المملكة المتحدة، ثم خطفوا مجموعة من الفتيات يقمن في المنزل، واللاتي لا يتجاوزن 16 عامًا.

واجبروا الشباب الفتيات على تناول مواد مخدرة واغتصبوهن، ونقلوهن إلى غرفة بأحد الفنادق، من أجل تكرار جريمة الاغتصاب، على أيدي آخرين، وبعدها اصطحبوهن إلى موقف السيارات، واغتصبوهن مجددًا.

وبعدما استفاقت إحدى الفتيات من تأثير المخدر، استطاعت الهروب وإبلاغ الشرطة التي ما زالت تحقق في القضية، مع إصرار الشباب على نفي التهمة الموجهة إليهم.