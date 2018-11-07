الانضباط: تغريم ” عامر الشمري ” و نادي الطائي 30 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

أصدرت ” لجنة الانضباط والأخلاق ” في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء قرارين بحق كلًا من عضو شرف نادي ” القيصومة ” و نادي ” الطائي ” .

وجاء نص القرار الأول كالأتي : ” إلزام عضو شرف نادي ” القيصومة ” عامر الشمري بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لدخوله إلى مضمار الملعب ثم إلى غرفة ملابس اللاعبين، وذلك بعد نهاية مباراة فريقه مع فريق نادي الخليج دوريًا.

فيما نص القرار الثاني ” للجنة ” ، بإلزام نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لتأخر إدارييه عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة للمراقب وذلك خلال مباراة فريقه مع فريق نادي جدة دوريًا.