بالفيديو: فنانة خليجية تصدم كل من شبهها بدنيا بطمة.. وهكذا وصفتها

أميرة خالد(صدى):

قامت الفنانة الكويتية أبرار برد صادم على كل من شبهها بالفنانة المغربية دنيا بطمة ووصفتها بأنها ” كيكة “.

وأوضحت أبرار إنها جميلة جداً، وتعليقاً على محاولة بعض المتابعين إهانتها من خلال هذا تشبيهها بدنيا بطمة أشارت إلى أن هناك أجماعاً على تغيّر شكل النجمة المغربية.

وانتقدت الأشخاص الذين يسخرون من ” خلقة رب العالمين ” ، لافتة إلى أنه يمكن لأي شخص أن يطور شكله.

ونشرت الفنانة فيديو عبر حسابها على ” سناب شات ” مما اثار موجة انتقادات لها ولدنيا بطمة، وعلقوا قائلين: ” هذي مو خلقة رب العالمين هذي إبر الدكتور ” ، و ” ع أساس انت مزيونة وايد تشقين العين بجمالك و الناس تضغط ؟ ” ، و ” هو انتو خليتو فيها خلقة؟ ” ، و ” خلوها تشيل الميك أب تطلع كأنها فيلم أفاتار”، و”أصلاً دنيا أحلى من أبرار وما تشبها ” .