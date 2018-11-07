نبيل نقشبندي: اتشرف بميولي الأهلاوية وثقة رئيس ” الاتحاد “

طلال الغامدي(صدى):

قال نبيل نقشبندي، المعلق الرياضي، إنه تشرف بثقة رئيس اتحاد القدم، بتعينه رئيسًا للجنة الحكام، بناءً على خبراته الإدارية والرياضية الممتدة لأكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أنه وافق على المهمة بعدما وجد الدعم المعنوي والمالي.

وتابع أنه يتشرف بميوله الأهلاوية، وأنها لم تكن عائقًا لديه في قيادة اللجنة، موضحًا: ” لا يوجد رياضي بلا ميول، وهذا الموضوع يؤكد احترافيتي العالية لأنني كنت من خيرة ممثلي بلدي في أكثر من محفل ” .

يذكر أن نبيل تقدم باستقالته رسميًا من رئاسة لجنة الحكام في اتحاد القدم، بعد أقل من يومين على تعيينه في منصبه الجديد، خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبيرغ.