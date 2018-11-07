بالفيديو.. إحباط أكبر عملية تهريب حبوب مخدرة للكويت

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، من إحباط أكبر محاولة لتهريب حبوب مخدرة إلى البلاد، داخل حاوية قادمة من سوريا، حيث ضبط مليون و345 ألف حبة كابتجون المخدرة، أخفيت داخل آلاف علب ” الكاتشب ” .

وقال مدير جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي، إن أحد المفتشين في ميناء الشويخ اشتبه في حاوية محملة بالكاتشب آتية من سوريا، فقرر تمريرها على أجهزة التفتيش المتقدمة والتي بدورها أعطت إشارات باحتمالية وجود مواد مهربة بداخل الكراتين.

وأضاف أنه بعد تفريغ الحمولة وعددها 2500 كرتونة، بواقع عبوتين في كل كرتون، وفتح بعضها عشوائياً، تم اكتشاف احتوائها على أعداد كبيرة من حبوب الكابتجون.