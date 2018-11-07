بالصور.. معاناة طالبات الابتدائية 21 نتيجة طفح ” الصرف الصحي ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يعاني طالبات الابتدائية 21 ذات المبني الحكومي بالطائف، اليوم الأربعاء، من الرائحة السيئة، ومحاولات القفز فوق مياه المجاري أثناء الخروج، وذلك نتيجة لطفح في ” قناة لتصريف مياه المجاري ” .

وازدياد تسرب المياه الملوثة وخروجها من الباب الرئيس المخصص لدخول وخروج المعلمات والطالبات بالابتدائية المذكورة، وهو المكان الذي يجتمع عنده أولياء الأمور لأخذ بناتهم، ما نتج عنه انتشار الروائح داخل المبنى والإضرار بسير العملية التعليمية.

فيما اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات، والذيم انتابتهم حالة الاستياء من هذا الوضع المستمر منذ شهر تقريبًا، وطالبوا الجهة المختصة بإدارة التعليم بسرعة معالجة هذا الطفح.