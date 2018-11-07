” التجارة ” تشهر بصاحبة مؤسسة لمخالفتها نظام البيانات التجارية في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة العقيق الواقعة في منطقة الباحة.

وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام البيانات التجارية وبيع منتجات غذائية لا تحمل أي بيانات تجارية، حيث يعد حيازة أو عرض أو بيع تلك المنتجات مخالفاً لنظام البيانات التجارية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفة.