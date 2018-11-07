بالفيديو.. أمير حائل يشارك في بروفات العرضة احتفالاً بزيارة الملك

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل العرضة السعودية أثناء البروفات للاحتفال بزيارة خادم الحرمين الشريفين لحائل.

وبين مقطع فيديو أمير حائل أثناء تقديمه نصائحه للشاعر نجم بن جزاع الإسلمي وهو أحد المشاركين في حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للسياسة السعودية التي قامت عليها الدولة بزيارة المناطق وتدشين المشاريع الحيوية والخدمية، فقد زار المؤسس -طيّب الله ثراه- القصيم بعد تأسيس البلاد ثم تبعه أبناؤه على زيارتها، الملك سعود ثم فيصل وخالد وفهد وآخرهم الملك عبدالله عام ١٤٢٧هـ بصحبة أخيه الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهم الله جميعًا .