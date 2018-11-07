بالصورة.. شذى تظهر بملابس النوم.. ومتابعيها: من هي اللي في الصورة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صورة للفنانة العراقية شذى حسون، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت الصورة شذى وهي بملابس النوم، وبإطلالة طبيعية.

وأشار البعض إلى أن الصورة نشرت من دون استخدام تقنية الفوتوشوب، وأن الفنانة لم تسرح شعرها ولم تهتم بأظافرها، معلقين: ” ليش هيك مبين شكلها هون؟ ” ، ” معليش من هي اللي في الصورة؟ ” ، ” شو هالأنف! ” ، ” وليك الأظافر ” .

وأبدى البعض إعجابهم بها في كل حالاتها، معلقين: ” شذى جميلة وجمالها طبيعي مو جمال العمليات. ”