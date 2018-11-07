جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقب هزيمة ” الريدز “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن مطالبة عدد من جماهير ليفربول ببيع نجم الفريق وهدافه الموسم الماضي، محمد صلاح، عقب هزيمة “ الريدز ” 0-2 أمام النجم الأحمر الصربي، في إطار الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقالت المصادر إن أحد المشجعين يعتقد أنه يجب أن يرحل المصري، وعدد من زملائه بجانب المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويذكر أن النجم المصري، ارتبط اسمه بالانتقال إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، الصيف الماضي، إلا أنه وقع عقداً جديداً مع ليفربول لمدة 5 أعوام.