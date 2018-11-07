بالفيديو.. رصد ديفيل Sixteen بقوة تقترب من 5000 حصان

أميره خالد(صدى):

تعد Devel Sixteen بأنها ستكون واحدة من أكثر السيارات الخارقة اثارة ولكن فكرة انتاجها وتقديمها بصورة رسمية للمشترين تبدو صعبة للغاية, ولكن هذا لم يوقف مستخدمة اليوتيوب الشهيرة لوندي من أخذ جولة في السيارة في أحد النماذج الأولية لها بمحرك V16 سعة 12.3 لتر بأربع شواحن توربينية بقوة تفوق 5000 حصان .

وتحدثت بلوندي في الفيديو مع مؤسس Devel ومصمم Devel Sixteen ماجد الطاير الذي قال أن هذا الموديل سوف يدخل الي الانتاج في فبراير 2019 كما أشار الي أن الموديل الأولى الذي ظهر في الفيديو ليس بقوة 5000 حصان كما أكد أنهم يفكرون في تقديم أعلى اصدارات السيارة في البداية.

كما تستهدف الشركة تقديم نسختين آخريتين من السيارة بمحرك V8 بشاحنين توربينيين بقوة 2000 حصان ومحرك V16 بأربع شواحن توربينية بقوة 3000 حصان وينتظر أن يبدأ سعر أقل النسخ من 1.6 مليون دولار والنسخة الأعلى 2.2 مليون دولار.

ويبدو ان هذا الموديل بهذا الأداء أفضل من بوجاتي شيرون ولكن بعض الشائعات تناولت السيارة وأكدت أنها سيتوقف أعمال تطويرها وانتاجها.

وتشمل المشكلات في السيارة التبريد بسبب ضخامة حجم المحرك وسعته وصعوبة توفير الاطارات لسرعة تبلغ 514 كم في الساعة وهي سرعة قد تجعل السيارة غير ثابتة على الأرض وتميل للطيران .