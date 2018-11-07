” تربة ” تودع ثاني شهدائها في ٥ أيام

علي القحطاني(صدى):

قدما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله التعازي لذوي الشهيد الجندي أول مرزوق بن عواض بن شبيب المرزوقي.

وجاء ذلك بعدما أدت جموع المصلين في محافظة تربة، عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول مرزوق بن عواض؛ الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

يذكر أن هذا الشهيد هو الثاني لمحافظة تربة، إذ ودعت قبل 5 أيام الشهيد حباب بن مرزوق بن شباب المرزوقي، وأدى جموع المصلين صلاة الميت عليه.