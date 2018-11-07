بالفيديو والصور.. ولي العهد يقود سيارته لزيارة منزل أحد أعيان القصيم

سالم المطيري(صدى):

حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على زيارة عدد من المواطنين بالقصيم ،كما زار أحد الأعيان بالمنطقة.

وأظهر مقطع ولي العهد وهو يقود سيارته لزيارة منزل لأحد أعيان القصيم اليوم برفقة الأميرتركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

كما زار ولي العهد عدداً من الأسر في منازلهم بمنطقة القصيم خلال وجوده بالمنطقة.

وبين مقطع فيديو أخر زيارة الأمير محمد بن سلمان لأسرة ” الرشودي ” ، وطالبه المواطنين بتكرار الزيارة، وحرصوا على إلتقاط الصور مع ولي العهد .

‏‫وقال ولي العهد في ردّه على طلباتهم بتكرار الزيارة: ” لو الود ودنا ما نخرج من القصيم، لكن أنتم من تقدّرون المشاغل والظروف ” .