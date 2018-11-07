بالصور.. ” الهلال ” يؤدي مرانًا استرجاعيًا.. وجيسوس يمنح الفريق راحة عن تدريبات غدًا

نواف السالم(صدى):

أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء نادي الاتفاق مساء أمس، مرانًا استرجاعيًا، اليوم الأربعاء، بينما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الثلاثي نواف العابد، وعبد الملك الخيبري، ومختار فلاته، واصلوا برامجهم التأهيلية، مضيفًا أن جيسوس منح الفريق راحة عن تدريبات يوم غد الخميس.

يذكر أن صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، تابع المران مع نائبه فهد الراشد، والرئيس التنفيذي طارق التويجري.