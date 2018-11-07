فيديو للشهيد جاسر اليامي يردد أهازيج على ضفاف نهر شيكوبي قبل وفاته

علي القحطاني (صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من تقرير مصور بثته قناة ” العربية ” ، تضمن فيديو من هاتف الشهيد ” جاسر بن دهام اليامي ” ، سجله بالقرب من نهر شيكوبي قبل أيام من وفاته أثر حادثة أنقاذ الأطفال في الولايات المتحدة.

وأظهر” الفيديو ” ، الشهيد ” جاسر اليامي ” وهو يردد بعض الأهازيج التراثية، على ضفاف نهر شيكوبي قائلًا: ” هذا الماء صافي ” ، فيما روى ” ديفيد سبانك ” جد أحد الطفلين الناجين قصة تعرض حفيده وصديقه للغرق، وبسالة ” جاسر وذيب ” في محاولة إنقاذهم مضحين بحياتهما.