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فيديو للشهيد جاسر اليامي يردد أهازيج على ضفاف نهر شيكوبي قبل وفاته

فيديو للشهيد جاسر اليامي يردد أهازيج على ضفاف نهر شيكوبي قبل وفاته
علي القحطاني (صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من تقرير مصور بثته قناة ” العربية ” ، تضمن فيديو من هاتف الشهيد ” جاسر بن دهام اليامي ” ، سجله بالقرب من نهر شيكوبي قبل أيام من وفاته أثر حادثة أنقاذ الأطفال في الولايات المتحدة.

وأظهر” الفيديو ” ، الشهيد ” جاسر اليامي ” وهو يردد بعض الأهازيج التراثية، على ضفاف نهر شيكوبي قائلًا: ” هذا الماء صافي ” ، فيما روى ” ديفيد سبانك ” جد أحد الطفلين الناجين قصة تعرض حفيده وصديقه للغرق، وبسالة ” جاسر وذيب ” في محاولة إنقاذهم مضحين بحياتهما.


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