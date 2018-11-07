أعراض تسمم الأطفال بابتلاع مواد التنظيف وكيفية التصرف

أميرة خالد(صدى):

يتعرض الأهل لمواقف ” خطيرة ” كثيرة أثناء الاعتناء بأطفالهم، وعلى رأسها التسممم بابتلاع مواد التنظيف ، وعند الاشتباه بهذه الحالة، لا بدّ من الأهل الاتصال بالإسعاف.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الألمانية أن التسمم الناجم عن ابتلاع مواد التنظيف له‬ ‫أعراض بسيطة تتمثل في الغثيان والتقيؤ لمرة واحدة والإسهال المؤقت،‬ ‫وأخرى خطيرة تتمثل في وجود آثار اكتواء على الشفاه والأغشية المخاطية‬ ‫وعدم القدرة على التنفس وفقدان الوعي. ‬

كما شدد الخبراء على ضرورة ابتعاد الأهل عن اللجوء إلى إجبار الطفل على التقيؤ أو إرغامه على شرب الحليب، مؤكدين أنّ هاتين الممارستين تعدان من بين المعتقدات الشائعة لجهة مواجهة التسمم.