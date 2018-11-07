محمد صلاح يساند صانعة تمثاله ويشيد بأعمالها

ماجد محمد(صدى):

أثار تمثال اللاعب المصري محمد صلاح، الذي عُرض في منتدى شباب العالم في مصر، غضب وسخرية عشاقه، مقدمين النقد اللاذع لمن نحتته، لتخرج عن صمتها بعد اتهامها بالضعف الفني: ” أنا سعيدة جدًا لأن محمد صلاح اتصل بيا ” .

وأوضحت مي عبدالله، صانعة التمثال، حسبما ذكرت قناة العربية، أن صلاح اتصل بها ليشجعها على الاستمرار في مجال النحت وعدم الالتفات للانتقادات الموجهة لها.

وتابعت أنه أكد لها أنه معجب بعملها، وأنه تصفح صفحتها الشخصية على مواقع التواصل، وشاهد أعمالها وأعجبته، مضيفة أنه أبلغها أنها فنانة ممتازة وستصبح كبيرة وعالمية، طالبًا منها عمل تمثال له كي يضعه في منزله، وأن تأخذ الوقت الكافي لصنعه وتجهيزه.