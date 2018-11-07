  • الأربعاء 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. المهرة تعاقب طفلها أمام المتابعين

بالفيديو.. المهرة تعاقب طفلها أمام المتابعين

بالفيديو.. المهرة تعاقب طفلها أمام المتابعين
المنامة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة المهرة البحرينية برفقة طفلها تميم، وهي تتحدث إليه، وبعد دقائق قامت بمعاقبته وطلبت منه الوقوف أمام الجدار مع رفع يديه إلى أعلى، ولم تتراجع عن العقاب حتى فعله.

وأثار الأمر إندهاش الكثير من متابعيها،وأبدى بعضهم رأيهم في أن الوالدة تلاطف ابنها ولا تقسو عليه، فيما أشار آخرون إلى أن طريقة العقاب هذه غير لائقة ومهينة.

وكان قد ظهر فيديو أخر للطفل وهو يشاهد نفسه من خلال فيديو عبر الهاتف ويضحك بطريقة هستيرية بريئة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصبحين ولدش بها المزح عشان تصويربس😁ماشفنا عقاب ياصدى☺😂الا خفه عقل من اجل الشهره😊😁😂

[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهل العقول في راحه

[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين

عشره جني شلوك يا جنيه

[ عدد التعليقات: 57925 ] نشر منذ 1 ساعة

تعاقب ابنها او تمازح ابنها ,, انتم مالكم ومالها ……………؟

,, لكن العيب وكل العيب وشق الجيب ، هو التصوير والنشر ……ليش…….؟؟

,, ارى انها نقاصة عقل بلا شك ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *