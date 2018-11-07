بالفيديو.. المهرة تعاقب طفلها أمام المتابعين

المنامة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة المهرة البحرينية برفقة طفلها تميم، وهي تتحدث إليه، وبعد دقائق قامت بمعاقبته وطلبت منه الوقوف أمام الجدار مع رفع يديه إلى أعلى، ولم تتراجع عن العقاب حتى فعله.

وأثار الأمر إندهاش الكثير من متابعيها،وأبدى بعضهم رأيهم في أن الوالدة تلاطف ابنها ولا تقسو عليه، فيما أشار آخرون إلى أن طريقة العقاب هذه غير لائقة ومهينة.

وكان قد ظهر فيديو أخر للطفل وهو يشاهد نفسه من خلال فيديو عبر الهاتف ويضحك بطريقة هستيرية بريئة.