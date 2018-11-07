بالفيديو.. المهرة تعاقب طفلها أمام المتابعين
أظهر مقطع فيديو، الفنانة المهرة البحرينية برفقة طفلها تميم، وهي تتحدث إليه، وبعد دقائق قامت بمعاقبته وطلبت منه الوقوف أمام الجدار مع رفع يديه إلى أعلى، ولم تتراجع عن العقاب حتى فعله.
وأثار الأمر إندهاش الكثير من متابعيها،وأبدى بعضهم رأيهم في أن الوالدة تلاطف ابنها ولا تقسو عليه، فيما أشار آخرون إلى أن طريقة العقاب هذه غير لائقة ومهينة.
وكان قد ظهر فيديو أخر للطفل وهو يشاهد نفسه من خلال فيديو عبر الهاتف ويضحك بطريقة هستيرية بريئة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصبحين ولدش بها المزح عشان تصويربس😁ماشفنا عقاب ياصدى☺😂الا خفه عقل من اجل الشهره😊😁😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهل العقول في راحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشره جني شلوك يا جنيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57925 ] نشر منذ 1 ساعة
تعاقب ابنها او تمازح ابنها ,, انتم مالكم ومالها ……………؟
,, لكن العيب وكل العيب وشق الجيب ، هو التصوير والنشر ……ليش…….؟؟
,, ارى انها نقاصة عقل بلا شك ,,