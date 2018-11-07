دورة التأصيل الفكري لمعلمات ومشرفات حلقات ودور القرآن

نايف السالم(صدى):

بالتعاون مع مركز ( تأصيل) للدراسات والبحث نظمت إدارة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن دورة (التأصيل الفكري) لمشرفات ومعلمات دور وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة.

وذكرت مديرة مراكز الإشراف الأستاذة أمينة الرحيلي أن دورة التأصيل الفكري والتي قدمها الدكتور أبو زيد مكي والدكتور عبدالرحيم السلمي المحاضرين بجامعة أم القرى بقسم العقيدة ، لمشرفات ومعلمات الدور والحلقات على مدى يومين تركزت على عدة محاور وهي تحقيق الحصانة الفكرية والاعتدال، وتعزيز الثوابت ، والحفاظ على الهوية والمنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة.

وبيّنت الرحيلي أن القرآن الكريم جاء لتكون الأمة وسطية دون إفراط أو تفريط أو غلو أو تطرف ، وهذا ما يستقيه منه طالبات حلقات ودور تحفيظ القرآن في المملكة ، حيث تصنع الحلقات بمشاركة الأسرة والمدرسة جيلاً وسطياً يكون لبنة صالحة لوطنه ومجتمعة.