آرسنال يعلن عن موعد عودة النني للملاعب

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة لاعب المصري محمد النني للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض خلال إحدى تدريبات “ المدفعجية ” .

وقال آرسنال عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنه يتوقع عودة النني إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوع، وبالتالي قد يلحق بمواجهة مصر وتونس المقرر إقامتها 16 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019.

أكد آرسنال أن اللاعب الإسباني ناتشو مونريال سيخضع لفحص طبي غداً الخميس، لتحديد مدى خطورة إصابته، والمدة التي سيبتعد على إثرها من الملاعب.