الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة ومتوسطة على الباحة

الباحة(صدى):

أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول , وذلك في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وقلوة والعقيق والمخواة والأجزاء المجاورة لها ، وتستمر إلى الحادية عشرة مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.