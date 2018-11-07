ملتقى حياتنا في الجمعية الخيرية للتوعية الصحية

سعيد العجل(صدى):

نظمت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية ” حياتنا ” ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين يوم الأربعاء السابع من نوفمبر ٢٠١٨ وذلك في مركز الدراسات العليا التابع لوزارة الصحة.

بدأ الملتقى بكلمة من رئيس مجلس الإدارة د.محمد العصيمي عبر عن ترحيبيه بالحضور ، تلاه كلمة لنائب الرئيس د.محمد الشارخ و الذي تحدث عن لمحة تعريفية عن الجمعية و رسالتها وخدماتها و أعمالها ، و استعرض من خلاله الجوائز التي نالتها الجمعية من وزارة الصحة من ضمنها جائزة حياتنا لإبداع الطبي .

و اعقب ذلك نقاش مفتوح حول دور الأخصائيين لمواكبة رؤية ٢٠٣٠ مع الحضور و دار حوار شيق عن طرق تطوير الجمعية و المثقفين الصحيين و رؤيتهم المستقبلية بتطلعاتهم في الجمعية ، مع مناقشة أفضل الممارسات في مجال التثقيف الصحي ، وسبل التعاون والتكامل بين الجمعية و المهتميين بالتثقيف الصحي والفرق التطوعية المتخصصة ، وتبني البرامج التثقيفية والعمل على تنفيذها .

و من ثم تكلم خبير الكاريكاتير بمصر الرسام الأستاذ أشرف عبدالله الملقب ب( عبقرينو ) عن دور الكاريكاتير في التوعية الصحية ، و مدى تأثير هذا الفن في تعزيز الثقافة الصحية و تجربته مع الشعب السعودي مع الاحداث المحلية و كل الفعاليات المقامة بالفترة الماضية ، مع شرح بسيط لفكرة الكاريكاتير و دورها الفعال التي تخدم قضايا الصحة بالمجتمع .

و اختتم الملتقى استعراض المبادرات و افكار طرحت من الحضور في نقاش مثمر و مجدي.