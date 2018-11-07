القبض علي امرأة أثناء تصويرها سيدات داخل حمام للنساء

مليكة فؤاد(صدى):

تمكنت قوات شرطة أمن منطقة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، من ضبط امرأة صورت سيدات داخل حمام للنساء .

وأوضحت مصادر مطلعة انه تم ايقاف مستخدمة بحمام بحي ” لاجيروند ” لقيامها بتصوير مجموعة من النساء المتواجدات بالحمام حيث كانت تحاول تصوريهن أثناء تغيير ملابسهن.

وجاء ذلك بعد ان عمت الفوضى و الضجيج داخل الحمام بعدما شكت إحدى المستحمات في أن المعنية بالامر تصور النساء عاريات في أوضاع مثيرة .

أحيلت المتهمة الي مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية السابعة من أجل فتح تحقيق بناء على أمر من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .