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القبض علي امرأة أثناء تصويرها سيدات داخل حمام للنساء

القبض علي امرأة أثناء تصويرها سيدات داخل حمام للنساء
مليكة فؤاد(صدى):

تمكنت قوات شرطة أمن منطقة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، من ضبط امرأة صورت سيدات داخل حمام للنساء .

وأوضحت مصادر مطلعة انه تم ايقاف مستخدمة بحمام بحي ” لاجيروند ” لقيامها بتصوير مجموعة من النساء المتواجدات بالحمام حيث كانت تحاول تصوريهن أثناء تغيير ملابسهن.

وجاء ذلك بعد ان عمت الفوضى و الضجيج داخل الحمام بعدما شكت إحدى المستحمات في أن المعنية بالامر تصور النساء عاريات في أوضاع مثيرة .

أحيلت المتهمة الي مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية السابعة من أجل فتح تحقيق بناء على أمر من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه مفسده يجب محاسبتها اشد حساب

[ عدد التعليقات: 57925 ] نشر منذ 1 ساعة

فاسده ولا شك ,,

,, اصلخوا جلدها باالخيزران ,,

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