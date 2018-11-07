القبض علي امرأة أثناء تصويرها سيدات داخل حمام للنساء
تمكنت قوات شرطة أمن منطقة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، من ضبط امرأة صورت سيدات داخل حمام للنساء .
وأوضحت مصادر مطلعة انه تم ايقاف مستخدمة بحمام بحي ” لاجيروند ” لقيامها بتصوير مجموعة من النساء المتواجدات بالحمام حيث كانت تحاول تصوريهن أثناء تغيير ملابسهن.
وجاء ذلك بعد ان عمت الفوضى و الضجيج داخل الحمام بعدما شكت إحدى المستحمات في أن المعنية بالامر تصور النساء عاريات في أوضاع مثيرة .
أحيلت المتهمة الي مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية السابعة من أجل فتح تحقيق بناء على أمر من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19505 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه مفسده يجب محاسبتها اشد حساب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57925 ] نشر منذ 1 ساعة
فاسده ولا شك ,,
,, اصلخوا جلدها باالخيزران ,,