رجل يجبر زوجته على ممارسة الدعارة

بيروت(صدى):

تقدمت فتاة ببلاغ أمام المحكمة ضد زوجها؛ لإجباره إياها على ممارسة الدعارة مع زبائن يحضرهم لها مقابل ثمن زهيد.

وأوضح مكتب أمن في لبنان بعدما استلم المدعى عليهما ” ح.ع ” التي تبلغ من العمر 18عامًا، و” ق.ح ” التي تبلغ من العمر 15 عامًا، فاعترفتا بتعاطي أعمال الدعارة، الأولى تمارسها بطلب من المدعى عليه ” م.ش ” الذي يؤمن لها الزبائن، والثانية لقاء بدل مادي يتراوح بين عشرين وخمسين ألف ليرة حسب نوعية الزبون.