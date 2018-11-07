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رجل يجبر زوجته على ممارسة الدعارة

رجل يجبر زوجته على ممارسة الدعارة
بيروت(صدى):

تقدمت فتاة ببلاغ أمام المحكمة ضد زوجها؛ لإجباره إياها على ممارسة الدعارة مع زبائن يحضرهم لها مقابل ثمن زهيد.
وأوضح مكتب أمن في لبنان بعدما استلم المدعى عليهما ” ح.ع ” التي تبلغ من العمر 18عامًا، و” ق.ح ” التي تبلغ من العمر 15 عامًا، فاعترفتا بتعاطي أعمال الدعارة، الأولى تمارسها بطلب من المدعى عليه ” م.ش ” الذي يؤمن لها الزبائن، والثانية لقاء بدل مادي يتراوح بين عشرين وخمسين ألف ليرة حسب نوعية الزبون.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 36 دقيقة

المره دووت مشل بمزر…
حصوه بعين العدو

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