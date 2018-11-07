رجل يجبر زوجته على ممارسة الدعارة
تقدمت فتاة ببلاغ أمام المحكمة ضد زوجها؛ لإجباره إياها على ممارسة الدعارة مع زبائن يحضرهم لها مقابل ثمن زهيد.
وأوضح مكتب أمن في لبنان بعدما استلم المدعى عليهما ” ح.ع ” التي تبلغ من العمر 18عامًا، و” ق.ح ” التي تبلغ من العمر 15 عامًا، فاعترفتا بتعاطي أعمال الدعارة، الأولى تمارسها بطلب من المدعى عليه ” م.ش ” الذي يؤمن لها الزبائن، والثانية لقاء بدل مادي يتراوح بين عشرين وخمسين ألف ليرة حسب نوعية الزبون.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 36 دقيقة
المره دووت مشل بمزر…
حصوه بعين العدو