بالصور.. الأمطار تتسبب في تكدس مروري بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تسببت الأمطار التي شهدتها العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء في تكدس مروري بالطرق الرئيسية للمدينة حيث انتقل الزحام إلى طريق المطار والطريق الدائري الشرقي والطريق الدائري الشمالي والدائري الغربي والجنوبي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وحذر الدفاع المدني المواطنين، والمقيمين، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة اليوم الأربعاء.