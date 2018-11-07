خطأ إملائي يُحرج ” صحة الباحة ” والأخيرة تعتذر
قدمت ” صحة الباحة ” ، اعتذرًا عن تغريدتها الخاطئة التي نشرت عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، حيث كتبت: ” تتقدم صحة الباحة بالاعتذار عما تضمنته إحدى التغريدات من خطأ مطبعي، بسبب الإعتماد على المصحح اللغوي في الجهاز المرسل منه التغريدة، وقد تم تعديل الخطأ مباشرة خلال دقائق ” .
هذا وقد أثار الخطأ الإملائي في تغريدة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، حالة من الجدل والنقد بين المغردين ، حيث تضمنت التغريدة كتابة كلمة ” حشيش ” بدلًا من ” شيش ” ، وذلك ضمن حملة قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
ما أدي إلى فتح باب النقد الساخر عليها، ودفع بعدد من النشطاء الى تداول صورة للتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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