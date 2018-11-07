مرسيدس CLA القادمة 2020 تظهر من الخارج والداخل أثناء اختبارها

أميره خالد(صدى):

تمكن المصورون التجسسيون من رصد مرسيدس CLA الجيل القادم أثناء اختبارها مع تمويهات أقل، ما يوفر نظرة أدق على خارجية وداخلية السيدان الفاخرة القادمة.

يظهر لنا بالصور عدم وجود أي تمويهات على السقف أو الجزء السفلي من أبواب CLA، كما تبدو المصابيح الأمامية والخلفية بأنها الوحدات الإنتاجية النهائية، إضافة لوضوح مظهر الشبك الأمامي ذو العمود الواحد الأفقي والدائرة الحاملة شعار مرسيدس بالمنتصف.

وعلى الرغم من أن CLA تُعد هي الخيار الأكثر جاذبية وأناقة بفئة السيارات المعتمدة على منصة مرسيدس الأصغر، إلا أن التصميم متشابه للغاية مع A-Class سيدان، حيث يكون الاختلاف الأكثر ملاحظة هو الانحناء الخلفي لسقف CLA الذي يعطيها مظهر أكثر سلاسة.

داخل المقصورة، ستتشارك كافة سيارات مرسيدس الصغيرة التصميم ذاته عبر استخدام اثنين من الشاشات المثبتة على لوحة القيادة، حيث تعمل إحداها على عرض العدادات الرقمية، بينما تقوم الأخرى بالعمل على التحكم في نظام الترفيه المعلوماتي، مع وجود عدد منافذ هواء المكيف ذات التصميم الجذاب لتزيد من أناقة الداخلية.

تشير مشاركة CLA و A-Class للمنصة ذاتها إلى استخدام المحركات ذاتها أيضاً، وهو ما يعني وجود محرك 4 سلندر تيربو تشارجر سعة 2 لتر بقوة 302 حصان و400 نيوتن.متر لنسخة CLA35 حسب الصور التجسسية السابقة، مع توقعات بإطلاق نسخة CLA45 ذات قوة تتخطى 400 حصان.

هذا ومن المتوقع أن يتم الكشف عن سيدان CLA مطلع العام المقبل، على أن يتم الكشف عن نسخة شوتنج بريك وواجن بعدها بفترة قصيرة.