بالفيديو.. رد ناري من مودل روز بشأن ” مطلقة ” و ” حامل “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

عبرت الفاشينيستا السعودية، مودل روز، عن غضبها و استيائها الشّديد من قيام رواد التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات المشاهير على السوشال ميديا، ثم يضعون عليها عناوين لا تمتُّ بصلة لمحتوى تلك المقاطع، لجذب الانتباه فقط.

وأضافت مودل، عبر ” سنات شات ” ، أن آخر إشاعتين تعرّضتْ لهما، كانتا بالأمس، ثم نشرتْ هذه الحسابات فيديوهات لها، تحت عنوان ” مطلّقة ” و ” حامل بالغلط “.

وقالت: ” هناك بعض الحسابات بالأمس أخذت كلامي ووضعت عنوانًا ما له علاقة بالموضوع مثل ” حامل بالغلط ” أو ” مطلقة ” بجانب علامة استفهام.. هذا أسلوب شد الانتباه، توقفوا عن هذا.. يمكن في ناس لا تدخل الفيديو وتقرأ من العنوان فقط ثم تنشر الخبر ” .

ولفتت: ” ويقولو شوفتوا روز حامل بالغلط.. لا واللي يخبل بالموضوع كومنتات الناس عنجد.. تجي واحدة تقول طلعت مطلقة.. طب اسمعي الفيديو بالأول شو بقول.. وتيجي واحدة تانية ترد عليها تقوليه إيه هداك اليوم هي قالت باللايف إنها اتجوزت مرة واطلقت وجوزها الثاني طلع باللايف.. متى قلت أنا باللايف المشكلة يكذبون على لساني ” ، لافتة: ” قسمًا بالله شيء يضحك يعني قاعدة أقرأ الكومنتات كمية الناس اللي قاعدة تقول عن لساني.. طبعا هدول أصحاب الحسابات اللي بتحط الفيدوهات وتنشر لازم كل فيديو العنوان ما له دخل بالموضوع لشد الانتباه فقط.. فأي شخص حابب ينشر فيديوهاتي يا يحط عنوان له علاقة بالموضوع يا لا تنشروا أفضل، لأنكم كده بطلعوا عليا إشاعات “.

وتابعت:” حبيت هي المرة يكون تنبيه لأصحاب هذه الحسابات.. المرة الي جاية الله أعلم شو بيصير ” .