بالصور.. مياه الأمطار تحول رمال الزلفي إلى قلوب

عادل الحربي (صدى):

استطاعت مياه الأمطار التي شهدتها الزلفي تحويل رمال نفود الثويرات إلى مشاهد بديعية إثر تمازج الرمال والمياه، كي تصبح مقصدا لهواة تجمع المياه وسط رمال النفوذ.

وتتجمع مياه الأمطار في بحيرة الكسر التي تحتفظ بالمياه لوقت طويل، لتتحول إلى موقع يرتاده محبو الرمال الذهبية المختلطة بالمياه الزرقاء.

وتعتبر بحيرة الكسر الشهيرة شمال الزلفي، الكسر الواقعة وسط رمال نفود الثويرات الوعرة ذات اللون الذهبي، واحدة من أهم تجمع المياه في النفود، والتي تمتلئ مع كل موسم أمطار، لتصب فيها عدد من الأودية من أهمها وادي مرخ.

ورصدت الكاميرات مشاهد البحيرة في اليومين الماضيين بعد هطول أمطار غزيرة، ليظهر بصور مميزه تحكي جماليات الموقع.

والزلفي مدينة شتوية، حيث تتواجد فيها بحيرات المياه وسط الرمال، وكذلك روضة السبلة التي تنبت أنواع النباتات الصحراوية مع هطول الأمطار، ويقصدها محبو الرحلات وتقام فيها العديد من المخيمات.