بملايين الريالات.. أشخاص يستولون على تركة أيتام بالليث

نايف السالم(صدى):

تقدمت سيدتان من محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، بطلب استدعاء لعدد من الأشخاص، لدى جهات عليا، تتظلمان فيها من استيلائهم على تركة، وذلك بعدم حصر وتقسيم تركة مورّثهما، وتعطيل معاملة التركة قرابة 50 عامًا، والتصرف بها دون علم الورثة، والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات.

وبناءً على ذلك، طلبت محكمة الليث من المدعى عليهم تسليم جميع صكوك التركة؛ لإحالتها لهيئة النظر بالمحكمة، على وجه السرعة؛ فيما ناشدت السيدتان بضرورة وسرعة وقف أعمال المدعى عليهم، وكبح ما وصفتاه بالفساد، وإرجاع الأموال وتشكيل لجنة في ذلك، بعد أن تم استخراج عدد من الصكوك على تلك الأرض وتقسيمها دون علمهن، ودون مسوغ شرعي.