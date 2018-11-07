” نحن تراثنا ” تعقد اجتماعها السنوي للجمعية العمومية

بدر الحارثي(صدى):

تعقد الجمعية السعودية للمحافظة على التراث #نحن _تراثنا اجتماعها السنوي للجمعية العمومية والذي يتزامن مع انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة والذي سيقام يوم السبت 2 ربيع الأول 1440هـ الموافق 10/نوفمبر/2018م القادم بقاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض بحضور أعضاء الجمعية من داخل العاصمة وخارجها

كما أفاد المدير العام للجمعية عبدالرحمن بن عبدالله العيدان، أن هذا الاجتماع سينهي عمل مجلس الإدارة الحالي وسيقرر أعضاء مجلس الإدارة الجديد في دورته الثالثة

وستستعرض الجمعية العمومية تقريراً لأعمال مجلس إدارة الجمعية والنتائج المالية للعام 2017م ، كما سيتم مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2018م، بالإضافة إلى استقبال الناخبين لترشيح أعضاء الدورة الثالثة للمجلس في مقر الاجتماع.