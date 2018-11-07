رسالة على ” فيسبوك ” تقود معلما للسجن

أنقرة(صدى):

قام معلم تركي بإرسال رسالة لطالبه عبر موقع ” فيسبوك ” ؛ لتقوده هذه الرسالة إلى السجن.

وبالتطرق للتفاصيل، قامت والدة الطالب بتقديم شكوى بحق المعلم بعد اكتشافها هذه الرسائل والتي تضمنت عبارات مثل ” حبيبي وابني الجميل وقبلات ” ، حيث اعتبرتها الأم رسائل تحرش جنسي لأبنها.

ومن جانبه، قال المعلم أنه يحب جميع طلابه ويخاطب أطفاله بهذه الطريقة، واعتذر للأم عن ما مروا به، كما طلب من الأم سحب الشكوى المقدمة ضده.

وكتب المعلم رسالة للام قال فيها: ” إذا كان الشيطان قد دفعني وقد فعلت شيئا خاطئا، فليساعدني الله ” .

يُذكر أن المُدعي العام طالب بسجن المعلم لمدة تصل إلى 3 سنوات للمدرس؛ بحجة أن الرسائل تتضمن نوعا من أنواع التحرش الجنسي.